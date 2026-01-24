Entrega ERA apoyos del programa A Paso Firme

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la Escuela Primaria Mi Patria es Primero, en Tuxtla Gutiérrez, donde encabezó la entrega de apoyos del programa A Paso Firme, iniciativa orientada a fortalecer el bienestar y la seguridad de la niñez chiapaneca mediante la dotación de tenis escolares, con el propósito de mejorar su comodidad y garantizar condiciones dignas para su desarrollo integral.

Acciones

Durante su intervención, explicó que su gobierno impulsa diversas acciones para brindar a las y los estudiantes mayor seguridad en sus trayectos y motivarlos en su aprendizaje y actividades diarias. “Hoy estamos haciendo entrega de estos tenis que van a servir mucho para las niñas y los niños. Además, tenemos un programa de bicicletas: cuando lleguen a secundaria se las vamos a dar, y también sirven como un medio de transporte. Ir en bicicleta fomenta el cuidado del medio ambiente, la economía, el deporte y el buen vivir”, manifestó.

En ese marco, el mandatario reconoció el papel esencial de las y los maestros, al señalar que la enseñanza de la lectura y la escritura constituye la base de la formación académica y profesional de muchas generaciones. Subrayó que su administración trabaja en la alfabetización de Chiapas e hizo un llamado a que más personas, sin importar su edad, se sumen a este esfuerzo, al destacar que nunca es tarde para aprender.

Prioridad

Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, destacó que las niñas, niños y jóvenes representan una prioridad para el gobierno de la Nueva ERA. Informó que, a través del programa A Paso Firme, se entregaron 889 pares de tenis a estudiantes de esta institución, con el propósito de impulsar su salud, recreación y aprendizaje, además de apoyar la economía familiar. Asimismo, anunció que próximamente llegará a esta colonia el programa Cuidar es Amar, mediante el cual se otorgará una beca bimestral a personas cuidadoras de enfermos, como reconocimiento a su labor.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez como un líder humanista comprometido con el bienestar social, especialmente de la niñez y la juventud chiapaneca. Resaltó que ello ha contribuido a fortalecer la paz y la seguridad en parques, colonias y escuelas de la capital, además de impulsar programas de alto impacto en beneficio de las y los tuxtlecos.

Acción de equidad

A su vez, la directora de la Escuela Primaria Mi Patria es Primero, turno vespertino, Deisy Cabrera Pascasio, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por considerar a esta institución en la entrega del programa A Paso Firme, al señalar que este apoyo representa una acción de equidad y un beneficio significativo para la comunidad escolar.

En representación de madres y padres de familia de este centro educativo, Citlali Jazmín Gutiérrez Montejo expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por beneficiar a niñas y niños con la entrega de calzado deportivo, el cual contribuye a mejorar su comodidad durante las actividades escolares.

Presentes

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la diputada local, María Mandiola Totoricagüena; el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz; la directora de la Escuela Primaria Mi Patria es Primero, turno matutino, Ana Lilia Escobar Vázquez; así como personal docente, estudiantes, madres y padres de familia, entre otras y otros asistentes.