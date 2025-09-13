Entrega ERA becas para incentivar la vocación humanista

Durante la entrega de becas para incentivar la vocación humanista, científica y tecnológica en estudiantes de excelencia, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el gobierno de la Nueva ERA se sustenta en los valores de la educación, por lo que refrendó su compromiso de apoyar el talento y el desarrollo de la niñez y juventud chiapaneca.

“Estoy muy orgulloso de estar con la comunidad estudiantil beneficiada con las estancias de verano de ciencia y tecnología. Algunos salieron al extranjero, apoyados por la Agencia Digital Tecnológica del Estado. Tengan la certeza de que seguiremos sumando esfuerzos para que el talento no se quede solamente en Chiapas y en México, sino que trascienda más allá de nuestras fronteras”, expresó.

Ciencia y tecnología

Ramírez Aguilar aseguró que brindará todo el respaldo necesario para que la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech) llegue a colonias, barrios, fraccionamientos y ejidos, con el fin de acercar y enriquecer el conocimiento científico y tecnológico entre la población. Asimismo, convocó a sumarse a la estrategia de alfabetización Chiapas Puede, pues también contribuye al bienestar y desarrollo de la entidad.

El director general de la Aditech, Jovani Salazar Ruiz, destacó que, con el objetivo de impulsar el talento juvenil, se otorgan estas becas para que sus proyectos más ambiciosos se hagan realidad, avalados por el esfuerzo académico y no por recomendación. “Este apoyo que el gobernador les está dando lo hace creyendo que ustedes son quienes mañana van a dirigir el país o el estado”, agregó.

Por su parte, la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado, reconoció la visión del gobernador de fortalecer los ámbitos científico y tecnológico como ejes del desarrollo. Felicitó a las y los jóvenes beneficiados por su esfuerzo y dedicación, exhortándolos a mantener su voluntad y replicar los logros en sus comunidades. “Son ejemplo del talento que hay en Chiapas y de que la entidad avanza”, manifestó.

En representación de las y los estudiantes, Shekináh Lizbeth Ruiz Nolasco, de la licenciatura en Artes Visuales de la Unicach, compartió su satisfacción de participar en el Programa de Verano de Estancias Científicas, Tecnológicas y Humanidades, Nivel Superior 2025. Destacó que este programa se desarrolló con total transparencia y les permitió fortalecer su aprendizaje académico a nivel internacional. Asimismo, reconoció al Gobierno del Estado por apostar a la juventud.

Recursos

El monto total de recursos entregados superó el millón 109 mil pesos, en beneficio de 105 estudiantes de distintos niveles educativos, tanto de escuelas públicas como privadas, que participaron en los siguientes programas: Programa de Verano de Estancias Científicas, Tecnológicas y Humanidades, Nivel Medio Superior 2025; Programa de Verano de Estancias Científicas, Tecnológicas y Humanidades, Nivel Superior 2025 (con estancias en Perú, Colombia, Oaxaca, Yucatán, Tamaulipas, Baja California, Querétaro y Jalisco); Programa Beca Tesis Licenciatura 2025 y Programa de Beca Tesis Posgrado 2025.

En el evento estuvieron presentes el rector de la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS), Jorge Alonso Huitrón Flores, estudiantes beneficiados y personal docente de diversas instituciones educativas.