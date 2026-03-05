Entrega ERA dispositivos del Programa Mujer Segura

Explicó que el dispositivo está enlazado al sistema de monitoreo C5, lo que permitirá brindar auxilio inmediato ante cualquier situación de riesgo, por lo que llamó a utilizar esta herramienta con responsabilidad. Añadió que la disminución de los índices delictivos favorece que las instituciones impulsen acciones específicas para garantizar el respeto a los derechos y una vida libre de violencia para niñas y mujeres.

“Somos un gobierno que piensa en ustedes. No pasa un día sin que busquemos nuevas estrategias para erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Estamos alineados a la política de género que impulsa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y cumplimos con la cartilla de los derechos de las mujeres. Siempre trabajaré para ofrecer mejores condiciones de bienestar al pueblo de Chiapas que tanto amo”, manifestó.

Compromiso

En este contexto, Ramírez Aguilar aseguró que su administración mantendrá firme el compromiso de generar condiciones para que las jóvenes universitarias se desplacen con libertad y desarrollen plenamente su proyecto de vida. Anunció además que próximamente se pondrá en marcha un programa de transporte escolar gratuito para la comunidad universitaria, lo que contribuirá a la economía de las familias chiapanecas.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que los smartwatches constituyen un mecanismo de protección que permite solicitar apoyo mediante cinco clics, activando una alerta directa al C5 y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo en un radio de un kilómetro. Reiteró que se trata de un dispositivo personal e intransferible diseñado para salvaguardar la integridad de las usuarias, por lo que exhortó a emplearlo de manera adecuada.

Asimismo, convocó a denunciar cualquier forma de violencia y detalló la relevancia de las normas 046 y 047, que garantizan atención médica, jurídica y psicológica a víctimas de abuso sexual, además del acceso oportuno a medicamentos preventivos dentro de las primeras 72 horas, en protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, reconoció la visión del gobernador al impulsar políticas públicas con perspectiva de género y consideró que este dispositivo innovador representa un avance significativo en materia de seguridad. Señaló que, con la implementación de esta estrategia que beneficia a 250 estudiantes, las mujeres en Chiapas “empezamos a vivir una nueva realidad”.

En representación de las beneficiarias, Aylin Viviana López Ledesma, alumna de la Facultad de Música, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por la entrega del dispositivo, ya que les permite continuar sus estudios con mayor confianza y aportar con orgullo a Chiapas y a México. “Más que un dispositivo, representa tranquilidad, respaldo y la certeza de que no estamos solas. Realmente hace la diferencia en nuestra confianza y en nuestra vida diaria”, afirmó.

Acompañantes

Acompañaron al gobernador el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Rosalinda López Sánchez; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez; la directora de Derechos Humanos, Género, Inclusión y Cultura de Paz de la Unicach, Veymar Guadalupe Tacías Pascacio; así como alumnas y personal docente de la institución.