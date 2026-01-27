Entrega ERA en Tuxtla becas Rosario Castellanos

Durante la entrega de becas Rosario Castellanos para la alfabetización, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que la consolidación del modelo educativo del programa Chiapas Puede, basado en el esfuerzo conjunto entre sociedad y autoridades para que más personas aprendan a leer y escribir, reafirma el principio humanista del gobierno de la Nueva ERA, orientado a invertir en el bienestar de la población.

“Enseñar a leer y escribir es un acto humanista y una responsabilidad tanto de quien gobierna como del pueblo. Antes no se invertía en combatir el analfabetismo porque son obras que no se ven; sin embargo, sabemos que la mejor inversión es en la gente, y más aún cuando se trata de que aprendan a leer y escribir. Esta será la mejor inversión de nuestro gobierno humanista. Invertir en los seres humanos es el principio del humanismo, porque ponemos a las personas en el centro”, expresó.

Postura

Luego de reconocer los casos de éxito de personas que lograron alfabetizarse mediante esta estrategia, el mandatario sostuvo que continuará trabajando de manera coordinada con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para alcanzar uno de los principales objetivos de su administración: erradicar el analfabetismo y construir un Chiapas donde la niñez y la juventud cuenten con mayores oportunidades.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, dio a conocer que en esta ocasión se entregaron alrededor de mil 100 becas y destacó que, desde el inicio del programa en 2025, 6 mil 135 personas han aprendido a leer y escribir en Tuxtla Gutiérrez. Precisó que, de mantenerse esta cifra durante el presente año, el municipio podría reducir de manera significativa su tasa de analfabetismo y alzar la bandera blanca. Añadió que el programa ha permitido que las personas beneficiarias mejoren sus condiciones laborales, cuiden su salud y continúen aprendiendo, sin importar la edad.

Alfabetizados

Por su parte, el director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales, celebró que mil 400 educandos reciban actualmente la beca Rosario Castellanos. Informó que durante 2025 el instituto alfabetizó a 4 mil 10 personas y que, para este año, se tiene la meta de beneficiar a 10 mil mujeres y hombres con acciones de alfabetización.

Asimismo, anunció que en marzo se publicará en el Diario Oficial de la Federación el Estándar de Competencias del programa Conocer para alfabetizadores bilingües, el cual tendrá alcance nacional. Detalló que el Icatech atenderá a 80 municipios, incluidos los 12 prioritarios, mediante capacitaciones constantes y aceleradas, además de ofrecer cursos en lengua tsotsil a personas servidoras del pueblo de la Fiscalía Indígena, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia con pleno respeto a la lengua materna de las comunidades indígenas.

Chiapas Puede

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció que Chiapas vive una Nueva ERA en materia educativa y destacó que el programa Chiapas Puede brinda a personas adultas la oportunidad de aprender a leer y escribir, lo que transforma no solo su vida, sino también la de sus familias. Señaló que este año el Ayuntamiento redoblará esfuerzos para ampliar las acciones de alfabetización en el municipio.

En representación de las y los beneficiarios de la beca Rosario Castellanos, Dora Ovando Espinoza agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la oportunidad de aprender a leer y escribir a través del programa Chiapas Puede. Compartió que en su niñez no pudo estudiar debido a la falta de recursos económicos y que, pese a su edad, decidió aprender al comprender que nunca es tarde para hacerlo. Finalmente, invitó a más personas a sumarse al proceso educativo, reiterando que sí se puede aprender en cualquier etapa de la vida.