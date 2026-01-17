Entrega ERA escrituras públicas y certeza jurídica

En el municipio de Suchiate, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de escrituras públicas a familias chiapanecas de distintos municipios de la región, donde destacó que su administración trabaja para regularizar la vivienda y garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.

“Regularizar la vivienda es un anhelo de todas las familias, porque cuando no tenemos certeza de dónde vivimos, no estamos tranquilos; siempre existe la preocupación de que algo pueda pasar y dejarles un problema a nuestras hijas e hijos. Hoy ya cuentan con su escritura pública y con la seguridad de su patrimonio. Tengan la certeza de que vamos a seguir avanzando”, expresó.

Respaldo

En este contexto, el mandatario reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar el desarrollo de Chiapas. Asimismo, adelantó que en Suchiate se continuará fortaleciendo la seguridad y la infraestructura educativa, entre otras acciones orientadas al bienestar de la población.

El director general de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), Fernando Farro José, subrayó que, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en Chiapas se avanza con una visión clara para transformar el derecho a la vivienda y brindar certeza jurídica a más personas. Informó que durante 2025 se benefició a 587 familias con la entrega de escrituras públicas, además de la regularización de 2 mil 300 lotes.

Beneficio social

Por su parte, el alcalde de Suchiate, Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, resaltó el respaldo que el gobernador Eduardo Ramírez ha brindado al municipio desde el inicio de su administración, especialmente en materia de seguridad y programas de beneficio social.

En representación de las familias beneficiarias, Otilia Ángel Rivas agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la entrega de las escrituras públicas, al señalar que esta acción no solo otorga certeza jurídica y tranquilidad a quienes durante años vivieron con la incertidumbre de no contar con documentos legales sobre su patrimonio, sino que también transforma vidas, fortalece la paz social y coloca en el centro a quienes más lo necesitan.

Presentes

En el evento estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la diputada federal Rosa Irene Urbina Castañeda; la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Adriana Mercedes Ramos Díaz; el director general de Catastro del Estado, Miguel Ángel Argüello Aguilar; así como familias beneficiadas.