Entrega ERA medallas, estímulos y reconocimientos

Durante la entrega de medallas, estímulos y reconocimientos por antigüedad al personal del Instituto de Salud, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las trabajadoras y los trabajadores del sector por la labor humanista, sensible y solidaria que desempeñan en favor del bienestar del pueblo de Chiapas.

El mandatario resaltó que para el gobierno de la Nueva ERA es prioritario reconocer el trabajo más humano, como el que realiza el personal de salud. Señaló que entre las y los homenajeados se encuentran personas con hasta 50 años de servicio, lo que refleja décadas de entrega y compromiso. “Cada trabajadora y trabajador representa una historia de vida en el servicio público. Son muchos años de esfuerzo y dedicación que nos llenan de orgullo”, manifestó.

Mensaje

En su mensaje, Ramírez Aguilar exhortó a continuar brindando atención médica con respeto, empatía y profesionalismo, al subrayar que quienes acuden a las unidades de salud lo hacen con la esperanza de recuperar su bienestar y mejorar su calidad de vida.

Asimismo, el gobernador enfatizó que su administración mantendrá una coordinación estrecha con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer de manera integral el sistema de salud, así como para prevenir y combatir las enfermedades que afectan a la entidad.

Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, reconoció el compromiso social y la vocación de servicio de las y los trabajadores de la salud, quienes, aun en contextos de crisis, demuestran diariamente su disposición para atender a quienes más lo necesitan, con un enfoque profundamente humanista.

Como muestra de estos esfuerzos, indicó que en Chiapas se han registrado avances relevantes en la materia, al lograrse una disminución en los casos de dengue y una reducción del 83 por ciento en las defunciones asociadas a esta enfermedad.

A nombre del personal reconocido, la trabajadora del sector salud con 50 años de servicio, Luz Angelina Villatoro Armendáriz, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la entrega de este reconocimiento, el cual simboliza una vida dedicada a la constancia, el compromiso y la vocación de servir al pueblo de Chiapas. Destacó su trayectoria en áreas administrativas y de laboratorio, así como su participación en la atención de emergencias y desastres naturales, y afirmó que su mayor recompensa ha sido la satisfacción de haber servido con convicción, en este acto se reconoció al personal que cumple 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio en el Instituto de Salud.