Entrega ERA mobiliario e insumos al Cobach

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la ceremonia de inicio del Semestre Escolar 2026-B y entregó mobiliario e insumos a planteles de las nueve coordinaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), con una inversión superior a ocho millones de pesos. En este contexto, destacó que el gobierno de la Nueva ERA ha asumido con responsabilidad el fortalecimiento del sector educativo y el respaldo permanente a la juventud chiapaneca.

Acompañado por estudiantes, docentes y personal directivo del Cobach Plantel 01 de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario deseó éxito a la comunidad escolar en este nuevo ciclo. Exhortó a las y los jóvenes a valorar el conocimiento de sus maestras y maestros, así como a corresponder al esfuerzo que realizan sus madres y padres para que continúen su formación y alcancen sus metas profesionales.

Mensaje

“Estoy contento de estar con todas y todos ustedes. Deseo mucho éxito a las y los estudiantes de todos los semestres. A quienes en este ciclo concluyen el bachillerato, los motivo a que sigan con su preparación universitaria. Quiero verlos el día de mañana como grandes profesionistas, dirigiendo los destinos de Chiapas en los diferentes ámbitos. ¡Viva el Cobach!”, expresó. Asimismo, precisó que se dotará al alumnado de herramientas tecnológicas que fortalezcan su aprendizaje.

Más tarde, Ramírez Aguilar visitó el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Cebech) Belisario Domínguez Palencia, donde inauguró infraestructura educativa con una inversión de 7.1 millones de pesos (mdp), en beneficio de más de mil 100 alumnas y alumnos. Informó que su administración analizará el proyecto para construir un nuevo edificio de aulas didácticas, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas para la niñez y juventud tuxtleca.

Directora

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, detalló que se entregaron mesas, sillas y pizarrones, además de 18 equipos de climatización, 210 videoproyectores, 370 cubetas de pintura vinílica y 550 cubetas de impermeabilizante, con una inversión total de nueve millones 672 mil 804 pesos. Asimismo, convocó a las y los estudiantes a confiar en sus talentos, esforzarse cada día y sentirse orgullosos de formar parte del Cobach, al remarcar que esta institución es un espacio para crecer, aprender y construir el futuro.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en el Cebech Belisario Domínguez Palencia se construyeron un domo, una cancha de usos múltiples, un módulo de servicios sanitarios y obras exteriores, en beneficio de más de mil alumnas y alumnos. Además, resaltó la relevancia histórica de este centro educativo, en cuyas aulas se han formado mujeres y hombres que han contribuido al desarrollo de Chiapas.

Humanismo

Los secretarios del Humanismo, Paco Chacón, y de Educación, Roger Mandujano Ayala, reafirmaron la determinación del gobernador de seguir fortaleciendo la educación en Chiapas, mediante la dotación de herramientas y la consolidación de espacios dignos que impulsen el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por las condiciones de seguridad que prevalecen en Chiapas, particularmente para las juventudes. Subrayó que, en la Nueva ERA, el fortalecimiento del sistema educativo impulsa el desarrollo del estado mediante infraestructura digna y herramientas adecuadas para estudiantes y docentes.

En representación del alumnado del Plantel 01 del Cobach, María Fernanda Vázquez Sarmiento compartió su entusiasmo por iniciar el semestre con nuevas metas y oportunidades. Agradeció el respaldo otorgado a la institución y la confianza depositada en las juventudes, al señalar que se apuesta por una educación que transforma vidas.

El director del Cebech Belisario Domínguez Palencia, Heber Jiménez Hernández, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el apoyo brindado a la institución. Recordó que hace un año se entregaron becas de Educación Básica y que hoy se concreta una obra que impacta directamente en la comunidad estudiantil, al favorecer su desarrollo académico.

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la diputada presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Esther Argüello García; la diputada por el Distrito XIII Tuxtla Gutiérrez, Getsemaní Moreno Martínez; el subsecretario de Educación, Gilberto de los Santos Cruz; el director del Cobach Plantel 01, Terán, Pablo García Alcalá; el presidente del Comité de Padres de Familia del Cebech, Héctor Jiménez Mendoza, entre otras personas asistentes.