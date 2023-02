Entrega escrituras públicas a familias del Soconusco

Durante la entrega de 100 escrituras públicas a familias de diversas colonias de los municipios de Tapachula, Suchiate y Escuintla, como parte del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Escrituración de inmuebles en la entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que en Chiapas se continúa avanzando en dar certeza jurídica al patrimonio familiar de las y los chiapanecos, garantizando justicia social y el derecho humano a la vivienda.

Señaló que, de acuerdo a la política de trabajo que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ejercer el presupuesto para que las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad también disfruten de las obras, acciones y programas, en esta administración se han resuelto problemas añejos, como la reconstrucción de viviendas, afectadas desde el huracán Stan y el terremoto del 2017. A la fecha, dijo, se lleva un avance de 25 mil acciones de vivienda y se continúa trabajando.

“Seguimos avanzando con la entrega de escrituras en todo el estado, porque lo más importante es dar bienestar a la gente, sobre todo a los más humildes. Hemos entregado en el Norte, Centro, Oriente y Poniente y ahora estamos en el Sur beneficiando a más chiapanecos con este documento jurídico, luego de que por muchos años estuvieron olvidados por gobiernos anteriores”, precisó al anunciar que, en próximos meses, se hará entrega de 600 escrituras para la colonia Octavio Paz, en Tapachula.

En ese marco, Escandón Cadenas dejó en claro que en esta Cuarta Transformación de la vida pública del país y del estado, las aspiraciones políticas son legítimas, no existe la grilla ni la fanchotería, sino el trabajo responsable y honesto a favor del pueblo, y donde no se malgasta el dinero ni se pierde el tiempo para invertir y sacar adelante las necesidades básicas de Chiapas. “Tengan confianza que no les vamos a fallar; somos un gobierno que trabaja y resuelve, sin simular”.

El director general de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), Freddy Escobar Sánchez, informó que siguiendo las indicaciones del mandatario estatal y tras el trabajo conjunto con los Ayuntamientos de la región, tras muchos años de espera 100 familias recibieron de las manos del gobernador las escrituras públicas que dan certeza jurídica de su vivienda o propiedad. Refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones para que más familias regresen a sus casas con la seguridad de que nadie les pueda despojar de su patrimonio.

En representación de las y los beneficiados, Fidel Altamirano Silva, vecino de la colonia Los Llanes, del municipio de Tapachula, agradeció este apoyo a las autoridades, tras asegurar que, luego de años de espera, en donde otras administraciones hacían oídos sordos, hoy es un sueño hecho realidad tener sus escrituras públicas. Subrayó que, como portavoz de personas asentadas en colonias irregulares, hoy se recibe una respuesta a sus necesidades, lo que trae paz y confianza a sus familias.