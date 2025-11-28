Entrega gratis las guías de mejora en la vivienda

La doctora Margarita Aguilar, promotora del Programa Editorial de la Secretaría de Salud explicó que los contenidos de la producción Vivienda Saludable, creados para mejorar las condiciones de vida de las y los chiapanecos serán difundidos de manera gratuita en Chiapas.

“Este es un esfuerzo que busca atender mediante el fomento de la lectura y medios visuales las mejoras a las condiciones de vida, así como el conocimiento de derechos básicos entre las comunidades dispersas en su mayoría de la geografía estatal”, expresó.

Recordó que recientemente, en un acto celebrado en la librería José Emilio Pacheco, del Fondo de Cultura Económica, el secretario de Salud del Estado, Omar Gómez Cruz, y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, presentaron la estrategia editorial Los Guardianes del Ch’ulel.

Aseguró que se trata de un instrumento técnico-pedagógico que integra conocimientos científicos contemporáneos con saberes tradicionales para promover entornos domésticos seguros y saludables.

Condiciones

La publicación, que puede descargarse gratis en línea en los portales de Salud Estatal, dijo que representa un esfuerzo interinstitucional para mejorar las condiciones de vida en las comunidades chiapanecas; se enfoca en crear espacios habitacionales que protejan la salud física y emocional de las familias, combinando el conocimiento académico con la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios.

Detalló que se trata de una fusión de conocimientos científicos y tradicionales, con respeto y valoración de las cosmovisiones indígenas y la oferta de herramientas aplicables en entornos domésticos y el diseño participativo con las comunidades

Finalmente señaló que entre el impacto esperado, se pretende la mejora de las condiciones de salubridad en viviendas chiapanecas, la reducción de riesgos sanitarios en entornos domésticos, el fortalecimiento de la apropiación comunitaria de prácticas saludables y preservar y revalorar los conocimientos tradicionales.