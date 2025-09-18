Entrega Icatech constancias de capacitación

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech) llevó a cabo la entrega de constancias de capacitación a egresados de diversos cursos en el municipio de Tonalá, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de quienes concluyeron satisfactoriamente su formación.

Durante el evento el director general del Icatech, César Espinosa Morales, destacó que este logro es fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada participante, quienes ahora cuentan con nuevas herramientas para fortalecer su desarrollo personal y laboral.

Mensaje

“En el Icatech creemos firmemente que cada constancia es una llave que abre la puerta a mejores oportunidades laborales y al desarrollo profesional. Sigamos trabajando juntos para que nadie se quede atrás y para que cada habitante tenga la posibilidad de transformar su vida a través de la educación”, mencionó.

Espinosa Morales subrayó que el Icatech refrenda su compromiso de acercar la capacitación a todos los rincones de Chiapas, siguiendo el ejemplo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el propósito de llevar más oportunidades de crecimiento a la población.

“Queremos transformar a Chiapas no solo enseñando a leer y escribir, sino brindando herramientas de desarrollo que permitan mejorar la economía familiar. Porque vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando”, puntualizó.

Convenio

Así también, durante el evento se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la Preparatoria 170 de Tonalá, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y certificación para las juventudes.