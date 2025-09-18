﻿﻿
Entrega Icatech constancias de capacitación

Septiembre 18 del 2025
César Espinosa Morales realizó la firma de un acuerdo de colaboración con directivos de la Preparatoria 170 de Tonalá. Cortesía
El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech) llevó a cabo la entrega de constancias de capacitación a egresados de diversos cursos en el municipio de Tonalá, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de quienes concluyeron satisfactoriamente su formación.

Durante el evento el director general del Icatech, César Espinosa Morales, destacó que este logro es fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada participante, quienes ahora cuentan con nuevas herramientas para fortalecer su desarrollo personal y laboral.

Mensaje

“En el Icatech creemos firmemente que cada constancia es una llave que abre la puerta a mejores oportunidades laborales y al desarrollo profesional. Sigamos trabajando juntos para que nadie se quede atrás y para que cada habitante tenga la posibilidad de transformar su vida a través de la educación”, mencionó.

Espinosa Morales subrayó que el Icatech refrenda su compromiso de acercar la capacitación a todos los rincones de Chiapas, siguiendo el ejemplo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el propósito de llevar más oportunidades de crecimiento a la población.

“Queremos transformar a Chiapas no solo enseñando a leer y escribir, sino brindando herramientas de desarrollo que permitan mejorar la economía familiar. Porque vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando”, puntualizó.

Convenio

Así también, durante el evento se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la Preparatoria 170 de Tonalá, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y certificación para las juventudes.

