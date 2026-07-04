Entrega informes el comité del Staunach

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Staunach) realizó una Asamblea General Ordinaria, donde se llevó a cabo el Segundo Informe de Actividades del Comité Ejecutivo 2024-2028.

En este acto se destacó la entrega de los informes generales de las cuotas sindicales solicitadas por el Centro Federal, por lo que se cumplen las normativas prioritarias.

En este contexto el secretario general del sindicato, Pedro Jiménez Pérez, señaló que se entrega un informe trasparente, con cuentas claras y acuerdos de unidad entre los mil 256 agremiados a este sindicato.

Unidad

El líder sindical señaló que cuentan con mil 460 agremiados y a la sesión acudieron mil 249, lo que evidencia la unidad en el gremio.

Asimismo, destacó la buena relación con el rector Oswaldo Chacón y los trabajadores de la universidad, y enfatizó que viene un periodo de calma y unidad.

En la mesa de debates se abordaron temas diversos, entre ellos los alcances del consejero universitario, debates y análisis de las demandas y acuerdos sindicales.