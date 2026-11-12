Entrega Juan Carlos Moreno certificados a facilitadoras

Reafirmando el compromiso de impulsar una justicia con perspectiva intercultural, que reconozca la identidad de nuestros pueblos y privilegie la solución pacífica de los conflictos y la capacitación, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la Entrega de Certificados a Juezas y Jueces como Personas Facilitadoras en Mediación Comunitaria.

Mecanismos

En este sentido, el magistrado presidente dio la bienvenida con un mensaje en tseltal y señaló que este esfuerzo, por el cual se certifican a 206 personas facilitadoras, representa un paso importante para acercar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias a las comunidades chiapanecas, tomando en cuenta sus necesidades y cosmovisión.

Añadió que, aunque Chiapas es pionero en la cultura de la mediación en sus pueblos originarios, es con esta certificación que se formaliza un modelo de atención que reconoce la labor de las y los jueces de paz en la construcción de acuerdos y restauración de los vínculos sociales, con el respaldo de herramientas certificadas para entender a las partes y evitar que los conflictos escalen, beneficiando la vida diaria de sus municipios y de todo Chiapas.

Durante este significativo encuentro, Moreno Guillén realizó la entrega de certificados a juezas y jueces de juzgados municipales, de Paz y Conciliación, así como de Paz y Conciliación Indígena que participaron en el proceso de capacitación, acompañado por la consejera y el consejero de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla y José Francisco Trujillo Ochoa; la directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez; el director de los Juzgados de Paz y Conciliación, Paz y Conciliación Indígena y Juzgados Municipales, Mariano López Pérez, y el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Luis Baltazar Argüello.

Agradecimientos

Por su parte, en representación de las personas juzgadoras acreditadas, la jueza municipal de Pijijiapan, Agustina Roxana Vázquez Ramos; el juez de Paz y Conciliación Indígena de Oxchuc, Manuel Gómez Santiz, y la jueza de Paz y Conciliación de Marqués de Comillas, Elizabeth Hernández del Valle, coincidieron en agradecer el impulso del magistrado Juan Carlos Moreno Guillén a la capacitación constante y por este logro que cambiará la forma de impartir justicia en sus municipios.

Asimismo, refrendaron su responsabilidad como primer contacto de la ciudadanía con la justicia, al ser quienes atienden a las familias en los conflictos cotidianos, procurando que las diferencias no se conviertan en problemas mayores.

Esta iniciativa, desarrollada con el apoyo técnico del CEJA, brinda a las personas juzgadoras la instrumentación necesaria para facilitar acuerdos mediante el diálogo constructivo, procedimientos accesibles y gratuitos, respetando las competencias de cada juzgado, que robustecen el acceso a la justicia en los distritos judiciales.