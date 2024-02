Entrega Morena a ERA constancia como candidato

Militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respaldaron el proyecto político que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar y en su tierra natal, Comitán de Domínguez, recibió la constancia que lo acredita como el candidato único a la gubernatura de Chiapas para el proceso electoral local que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio. Lo anterior, durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Morena (CEM).

Con la presencia de 94 consejeros y consejeras, que representaron la mitad más uno en la toma de decisiones, lo acordado tiene completa validez. Después de agotar el punto 7 del orden del día, y con mano alzada, el Consejo Estatal (por unanimidad) confirmó la decisión. Al hacer uso de la palabra, Ramírez Aguilar rindió protesta al nuevo cargo.

Se pronunció para que las niñas no sean objeto de mercancías en las comunidades y para que las mujeres no sean vulneradas en sus derechos o libertades; añadió que las personas de escasos recursos deben tener mejores oportunidades para que vivan en un estado de igualdad y de bienestar.

“Protesto frente a ustedes, ante los estatutos y consejeros y consejeras de Morena, por esta alta confianza que han depositado en mí. A todo el pueblo de Chiapas, y de cara al próximo proceso que se celebrará junio de 2024, voy a cumplir la Constitución Política de México, la Constitución Política del estado, las leyes que de ella emanen y honraré la confianza que el pueblo me ha conferido con los simpatizantes y militantes de esta gran coalición”, enfatizó.

Todas las personas aportan

Al ser un hombre de símbolos y fechas, resaltó que hace 200 años se llevó a cabo, en un ejercicio democrático y con la participación de los chiapanecos, la más importante referencia de consulta popular para saber si debíamos federarnos a México o que Chiapas se quedara como estado independiente.

“La tarea de gobierno, y de la política, no es un asunto de vanidad o de ego, requiere de profesionalización, de capacidad académica y mucha reflexión humana”, complementó. Frente a la multitud, indicó que no tiene compromisos económicos con nadie; al contrario, caminar con el pueblo le permitió conocer las necesidades y problemas que hay.

Será importante, refirió, integrar a la academia y a personas estudiosas de la materia, es decir, que no será un gobierno con el pensamiento de un solo hombre, más bien, con lo que sienta el pueblo de Chiapas a través de diálogos y contenidos profesionales.

“La nueva ERA no es la presencia de un hombre, es la inspiración y el sueño de los chiapanecos y chiapanecas para que podamos transitar en los próximos años”, remarcó frente a quienes le acompañaron en el evento.

Asimismo, Eduardo Ramírez afirmó que va a honrar los principios de la Cuarta Transformación que ha enseñado el máximo dirigente, Andrés Manuel López Obrador, que son: no mentir, no robar y no traicionar la confianza del pueblo de Chiapas.

Carlos Molina, presidente en Chiapas de Morena, confió en que Eduardo Ramírez no permitirá el divorcio del gobierno y el pueblo; al contrario, destacó que seguirá dialogando con aquellos grupos que no comparten la misma posición.

“No podemos permitir violencia, todos somos chiapanecos, todos somos hermanos”, complementó Molina y agregó que se debe caminar con cordialidad en estas actividades políticas.

Acuerdos para fortalecer a ERA

Flor de María Esponda Torres, presidenta del Consejo Político Estatal de Morena, informó que acudieron 94 consejeras y consejeros del partido, cantidad suficiente para avalar las decisiones que se tomaron en la tercera sesión ordinaria.

Calificó de histórico que por primera vez se haya votado por una candidatura para la gubernatura y con eso se cierra otra etapa más del proceso interno que se lleva a cabo, en vísperas de las votaciones programadas para este año.

De Ramírez Aguilar resaltó que desde temprana edad se incorporó a la lucha por la democracia y los derechos por los pueblos originarios.

“Hemos visto el compromiso reiterado a lo largo de estos casi seis años, siendo pieza clave para aprobar las reformas fundamentales de nuestro país, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, resaltó.

Respaldo total

Ramírez Aguilar va en unidad con Morena y los partidos políticos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario (PES), bajo la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas.

Finalmente, envió un mensaje a todos los integrantes de esa coalición: “Trabajemos para que haya un proceso en paz, donde sea una gran jornada cívica. Estoy poniendo todo mi esfuerzo, toda mi capacidad. Queremos que el segundo piso de la transformación, que nos ha convocado la doctora Claudia Sheinbaum, vea en Chiapas el colchón más importante de respaldo social”.