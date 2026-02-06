Entrega Pemex pipas a dos ayuntamientos

Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo entrega de unidades tipo pipa, además de combustible para el municipio de Pichucalco y Reforma. Estas unidades vendrán a contribuir a la mejora y fortalecimiento de los servicios públicos en beneficio de las y los habitantes de estos municipios chiapanecos.

El titular de la Gerencia de Responsabilidad Social, César Raúl Ojeda Zubieta, en compañía de Ricardo Fitz Mendoza, subgerente de Administración de las Cláusulas de Responsabilidad Social y Ramiro Rendón Burgos, subgerente de Atención Regional para la Gestión de la Licencia Social para Operar, entregó las llaves de las unidades a los alcaldes Andrés Carballo Córdova, de Pichucalco y Pedro Ramírez Ramos, de Reforma. En el evento se contó con la presencia de Marco Antonio Constantino Vera, subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos del estado de Chiapas, en representación del gobernador del estado.

Inversión

Con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos (mdp), se entregaron las unidades equipadas con motobombas de cinco caballos de fuerza de potencia y una capacidad de 10 mil litros cada una; iniciativa que fue posible gracias al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma), en colaboración con la compañía GMS Bronco.

Adicionalmente, se entregaron 40 mil litros de gasolina Magna y 20 mil litros de diésel al gobierno de Reforma como parte del Programa de Donativos y Donaciones.