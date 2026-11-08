Entrega presidenta apoyos a alumnos de la Politécnica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de Educación Superior en la Universidad Politécnica de Chiapas, que atiende a tres mil 234 alumnas y alumnos de 10 ingenierías, a quienes invitó a usar su conocimiento en beneficio del pueblo de México.

“Siéntanse orgullosas y orgullosos de ser mexicanos, como México no hay dos, como Chiapas no hay dos. Este es el México que les tocó vivir, sean parte de la historia, no se alejen, no la vean pasar por su ventana, sean parte de esta enorme transformación que está viviendo nuestro país. Y si ven una injusticia, alcen la voz de la manera que ustedes decidan; y si ven que algo no está bien, alcen la voz y siempre utilicen su conocimiento para el bienestar de su pueblo, el bienestar de México, de la patria, y sobre todo, de este hermoso y gran pueblo de México que ha sabido siempre defender su historia, su independencia, su soberanía y encabezar una gran transformación. ¡Que viva la educación pública y que viva la beca Gertrudis Bocanegra! ¡Que vivan todas y todos los jóvenes de México! ¡Que viva Chiapas y que viva México!”, resaltó.

Transforman

La jefa del Ejecutivo federal señaló que la educación transforma la vida de las personas, como de las naciones, porque así es se construye el camino hacia la paz y el futuro.

Recordó que el expresidente Lázaro Cárdenas del Río hizo el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con el lema de “la técnica al servicio de la patria” y expresó que la ingeniería, al igual que la política, es una herramienta que sirve para transformar al mundo.

Comunidad estudiantil

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que en la Universidad Politécnica de Chiapas son tres mil 234 estudiantes de 10 ingenierías distintas y anualmente se gradúan mil 200 profesionistas de esta institución. Agregó que los 191 planteles de universidades tecnológicas y politécnicas en el país, atienden a 379 mil estudiantes.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, destacó que en Chiapas un millón 219 mil 971 estudiantes reciben alguna de las Becas para el Bienestar con una inversión de nueve mil 200 millones de pesos, de los cuales 69 mil 280 son alumnas y alumnos de Educación Superior con la Beca Gertrudis Bocanegra.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la presidenta de México por incluir a la entidad como una de las cinco en todo el país que reciben dicho apoyo, con lo que cumple su compromiso con las y los jóvenes que quieren continuar con sus estudios.

La beneficiaria Sofía Castañeda Hurtado, expresó su agradecimiento a la mandataria ya que esta ayuda financiera puede significar la diferencia entre continuar o no con sus estudios, puesto que para muchos de ellos el esfuerzo inicia mucho antes de llegar a la universidad, con traslados de hasta dos horas.