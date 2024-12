Entrega REC multideportivo en Suchiapa

Escandón Cadenas entregó obras hasta el último día de su sexenio. Cortesía

En su último día al frente del Gobierno de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Multideportivo de Suchiapa, donde agradeció a la población de este municipio y de todo estado por el respaldo brindado, y señaló que en esta administración se respondió al pueblo con las obras que solicitó, como este espacio que disfrutarán las familias, especialmente las niñas, niños y jóvenes.

Trabajo hasta el último día

El mandatario celebró poder entregar estos beneficios a Suchiapa y contribuir con el progreso y desarrollo de los pueblos, hasta el último día de su administración.

“Quiero decirles que, así como entré hace seis años, con esta sonrisa y felicidad, me voy todavía más contento porque siento que recibí el apoyo del pueblo, y eso es la mejor riqueza que me llevo y es lo que más me alienta a seguir adelante”.

Habrá segundo piso de la 4T

De esta forma, Escandón Cadenas aseguró que en Chiapas se construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación con el trabajo conjunto entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el próximo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar quien, resaltó, es un hombre preparado, de la cultura del esfuerzo y que se distingue por su amor a Chiapas.

Inversión superior a los 26 mdp

A su vez, la secretaria de Obras Públicas, Claudia Baca Esquinca, enfatizó que en esta obra se destinaron 26 millones 525 mil pesos, para la reconstrucción de espacios deportivos y de recreación, a fin de que la población cuente con áreas que abonen al esparcimiento, la convivencia familiar y el cuidado de la salud.

Detalló que la obra consistió en la rehabilitación de las oficinas administrativas, el campo de futbol soccer con pasto sintético, una trotapista, estacionamiento, área de ejercicio, foro al aire libre, cancha de usos múltiples, módulo de baños, área de comedores e instalación del sistema de alumbrado público, en el que incluye la iluminación de super postes.

Agradecimientos

En representación de las y los deportistas, el presidente de la Liga de Fútbol Veteranos de Suchiapa, Saúl José Ramos, agradeció al gobernador Rutilio Escandón por la entrega de este Multideportivo, en donde, agregó, las niñas, niños, jóvenes y personas adultas podrán desarrollar sus habilidades deportivas y convivir de manera sana y armoniosa.

Por su parte, el alcalde de Suchiapa, Jorge Lara Cordero, agradeció las gestiones del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, que llevaron desarrollo al municipio; se sumó a este agradecimiento, el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez quien reconoció el trabajo a favor de este pueblo que, dijo, por mucho tiempo estuvo olvidado por las autoridades, y ahora es un municipio más próspero.