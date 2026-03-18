Entrega rectora equipo y mobiliario en facultades

Con el objetivo de fortalecer la calidad académica y reducir el rezago histórico de las diferentes facultades, la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, encabezó el inicio de la entrega de equipo y mobiliario escolar adquirido a través del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Proexes).

Durante el acto realizado ante la comunidad estudiantil de la Facultad de Música y directivos de las facultades de Artes, Humanidades y de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, la rectora destacó que esta primera etapa representa el resultado de un proceso estratégico de gestión institucional, que permitió la asignación de un monto total etiquetado de 27 millones de pesos por parte de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

López Jiménez, subrayó que este equipamiento —el cual incluye proyectores, aires acondicionados, instrumentos musicales, sistemas de audio y video, mobiliario escolar, computadoras, entre otros— impacta directamente en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, al brindar a estudiantes y docentes mejores condiciones y herramientas para el desarrollo de actividades académicas, artísticas y culturales.

Dignificación de espacios

Asimismo, aunado a estas mejoras, la rectora resaltó los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se realizaron recientemente al sistema de iluminación en las facultades de Música y Humanidades, espacios que permanecieron durante más de una década con deficiencias en este servicio.

Al respecto, el director de la Facultad de Artes, Ramiro Jiménez Chacón, señaló que la rehabilitación de la iluminación fortalece la seguridad en el campus universitario y mejora las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas.

Por su parte, directivos de las facultades beneficiadas hasta el momento coincidieron en que este equipamiento representa un avance significativo para elevar la calidad educativa. La directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, Elizabeth Céspedes Ochoa, destacó que los nuevos equipos y mobiliario permitirán enriquecer las actividades académicas y culturales, mientras que el director de la Facultad de Música, Desmo Martínez Espinosa, expresó su reconocimiento a nombre del personal docente y estudiantil, por estas acciones que fortalecen su labor diaria.