Entrega rehabilitación de la Glorieta Bonanza

El presidente municipal, Yamil Melgar, entregó la rehabilitación integral de la Glorieta Bonanza, un espacio emblemático que ahora ofrece una imagen renovada, mayor iluminación y mejores condiciones de seguridad para seis mil 151 habitantes, estudiantes, peatones y automovilistas que transitan diariamente por esta zona.

El secretario de Obras Públicas Municipal, William Penagos, informó que esta intervención de mantenimiento fue realizada directamente por el personal de la dependencia, sin contratistas externos y con recursos materiales y técnicos propios. Los trabajos incluyeron la instalación de dos superpostes de 15 metros de altura con nueve luminarias de 360 watts, 12 reflectores de colores de cien watts y la rehabilitación de 20 lámparas de cien watts en la periferia.

También se realizaron labores de jardinería, pintura de los muros perimetrales y el embellecimiento artístico de los huacales emblemáticos. William Penagos reconoció la dedicación de Carlos Maldonado y del equipo de pintores, así como de los muralistas Arlet y Carlos Enrique, quienes contribuyeron a renovar la imagen de este importante acceso a la ciudad.

Yamil Melgar destacó que la iluminación y recuperación de los espacios públicos contribuyen a mejorar la percepción de seguridad y ofrecen una entrada más digna para quienes llegan desde Guatemala y los municipios fronterizos. Recordó que este trabajo se suma a la intervención del acceso de Viva México, donde fueron colocadas más de 150 luminarias solares. “Se trata de embellecer, cuidar, activar y darle vida a Tapachula”, afirmó.