Entrega Unach documentos a 146 jóvenes arquitectos

Jóvenes que se graduaron de la licenciatura en Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron los documentos que acreditan sus estudios profesionales de manos del rector Oswaldo Chacón Rojas y el director de la Facultad, Marco Antonio Moreno Domínguez, durante la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez.

Ante los integrantes de la Generación LXXXVII, Chacón Rojas afirmó que los conocimientos que esta universidad les ha brindado, deben ser puestos al servicio de la sociedad, con ética, profesionalismo y sencillez, para darle sentido y propósito a su vida personal y profesional, buscando cumplir con sus sueños y sus anhelos.

Esfuerzos

Expuso que detrás de cada diseño, de cada maqueta y de cada noche en vela, hubo un manto de apoyo y un corazón que creyó en ellos, por lo cual felicitó a familiares y amistades de los jóvenes que concluyeron sus estudios, por el apoyo que brindaron a los mismos.

Por su parte, el director Marco Antonio Moreno Domínguez afirmó que su formación no fue solo un ejercicio académico, fue la preparación para la tarea más importante de sus vidas, diseñar el futuro, dado que la arquitectura no se limita a estructuras de concreto y acero, es una disciplina que forja comunidades, que cuenta historias, que respalda la herencia y se adapta al cambio.

Invitados

En el evento estuvieron presentes el secretario Académico de la Facultad de Arquitectura, Miguel Ángel Aguilar Velasco; el administrador de la Facultad, José Ángel Medina López y el coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arquitectura Campus I, Gabriel Castañeda Nolasco.