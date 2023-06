Entrega Urbina obra vial en Calpan Laureles

Al inaugurar la pavimentación mixta de calles en el fraccionamiento Calpan Laureles, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, agradeció la suma de esfuerzos para que la Cuarta Transformación avance en el municipio.

Acompañada de integrantes del Cabildo, servidores públicos y vecinos de la colonia, Rosy Urbina detalló que la obra tuvo un monto total de cuatro millones 748 mil 875 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun-2023), misma que beneficiará directamente a tres mil 550 habitantes y un número indistinto de tapachultecos, “como todas las obras que este gobierno de la Cuarta Transformación ha realizado, son obras para todos no solo para quienes viven en el lugar, y eso se llama desarrollo y progreso equitativo”.

“Los gobiernos de la Cuarta Transformación encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas no hacen diferencias, todos somos mexicanos, chiapanecos y tapachultecos de primera, por ello, las obras se realizan con calidad, en tiempo y forma y con empresas locales”, agregó Urbina Castañeda.

La alcaldesa mencionó que las mujeres también saben cumplir y son parte de la toma de decisiones que permiten transformar la vida de las personas, “las mujeres de la Cuarta Transformación no nos cansamos, y no importa el sol, no importa la lluvia, damos resultados, porque así somos especialmente las chiapanecas”.