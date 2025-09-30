Entrega Valeria Rosales apoyos a niñez de comunidades

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, realizó la entrega de mochilas, útiles escolares y tenis a 281 niñas y niños de los ejidos Roblada Grande, Palenque Los Pinos, San José La Cuchilla, El Carmelo, Belén y El Sabino. Los apoyos forman parte del programa Impulso Escolar, diseñado para respaldar a las familias en el arranque del nuevo ciclo escolar. Con esta iniciativa refrenda su compromiso con la educación y la niñez. El programa beneficia a 5,500 estudiantes de 55 escuelas, en su mayoría ubicadas en comunidades rurales.