Entrega Valeria Rosales aves a mujeres de ejidos

En el ejido Agrónomos Mexicanos se reunieron mujeres provenientes de los ejidos Buenavista, Nueva Esperanza, Samaria, Progreso Agrario, Libertad Melchor Ocampo, La Cabaña, Nueva Palestina, Nueva Jerusalén, Belén, Espinal Buenavista, Champerico, Sinaloa, Nuevo Edén, Sombra de la Selva, Josefa Ortiz de Domínguez, 30 de Noviembre, Agrónomos Mexicanos y Ricardo Flores Magón, para recibir 1,300 paquetes de aves de traspatio entregados directamente por la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento y la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla.

Autoconsumo

La alcaldesa dijo que este programa, que se ha desarrollado con una amplia organización y coordinación, tiene como objetivo fortalecer la economía familiar mediante la producción de alimentos para el autoconsumo y la generación de ingresos adicionales y tiene todo el impulso y apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Las aves entregadas permitirán a las beneficiarias contar con una fuente de producción de huevo y carne, contribuyendo a mejorar la alimentación de sus familias y brindando la oportunidad de comercializar los excedentes para apoyar su economía.