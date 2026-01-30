Entrega Valeria Rosales calles pavimentadas

En el ejido Libertad Melchor Ocampo, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento encabezó la inauguración de mil 700 metros cuadrados de pavimento hidráulico, aplicados en dos calles; obra que beneficia de manera directa a las y los vecinos de la comunidad al mejorar la movilidad y la seguridad vial.

Acompañada por habitantes del ejido, la presidenta municipal agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para la realización de este proyecto, el cual brinda una nueva imagen a la comunidad y facilita el traslado de personas y vehículos. La obra consta de 260 metros lineales de pavimento, además de guarniciones y pasos peatonales debidamente pintados.