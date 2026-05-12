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ChiapasMirador 4

Entrega Valeria Rosales Centro de Desarrollo

Mayo 12 del 2026
Los beneficiaros de esta obra aseguraron que el espacio será de gran utilidad para la sociedad. Cortesía
Los beneficiaros de esta obra aseguraron que el espacio será de gran utilidad para la sociedad. Cortesía

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró el Centro de Desarrollo Comunitario en el fraccionamiento El Brasil 2, acompañada de vecinos y del presidente de Copladem, Francisco Javier Roque Vázquez.

El inmueble, ubicado en el parque del fraccionamiento, fortalece la infraestructura urbana y brinda un espacio digno para la convivencia de las familias.

Espacio adecuado

Durante el acto, la alcaldesa destacó que esta obra responde a una petición de los habitantes del lugar, quienes ahora cuentan con un espacio adecuado para realizar reuniones sociales, de trabajo y actividades culturales que fomenten la convivencia y las buenas costumbres en Villaflores.

La presidenta Valeria Rosales agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a Villaflores y agregó que en el municipio se hacen gestiones para beneficio de los villaflorenses.

Por su parte, Pastor Pereda y Jorge Luis Saldaña, en representación de los vecinos, reconocieron la construcción de esta obra. Señalaron que será de gran utilidad para la comunidad y exhortaron a las familias a cuidar y preservar el inmueble.

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