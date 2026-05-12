Entrega Valeria Rosales Centro de Desarrollo

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró el Centro de Desarrollo Comunitario en el fraccionamiento El Brasil 2, acompañada de vecinos y del presidente de Copladem, Francisco Javier Roque Vázquez.

El inmueble, ubicado en el parque del fraccionamiento, fortalece la infraestructura urbana y brinda un espacio digno para la convivencia de las familias.

Espacio adecuado

Durante el acto, la alcaldesa destacó que esta obra responde a una petición de los habitantes del lugar, quienes ahora cuentan con un espacio adecuado para realizar reuniones sociales, de trabajo y actividades culturales que fomenten la convivencia y las buenas costumbres en Villaflores.

La presidenta Valeria Rosales agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a Villaflores y agregó que en el municipio se hacen gestiones para beneficio de los villaflorenses.

Por su parte, Pastor Pereda y Jorge Luis Saldaña, en representación de los vecinos, reconocieron la construcción de esta obra. Señalaron que será de gran utilidad para la comunidad y exhortaron a las familias a cuidar y preservar el inmueble.