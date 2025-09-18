Entrega Valeria Rosales tenis, útiles y mochilas

Como parte del programa Impulso Escolar, que beneficia a más de 5 mil niñas y niños de 55 escuelas de todo el municipio, la alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales, encabezó la entrega de mochilas, útiles escolares y tenis a 241 alumnos de las escuelas primarias Teodolinda Villalobos y Miguel Alemán Valdés, ubicadas en la cabecera municipal.

“El programa fue diseñado para impulsar la educación de las y los alumnos que requieren de estos artículos para asistir a la escuela. Es un compromiso del gobierno municipal, que trabaja de la mano del gobernador. Juntos hemos asumido la responsabilidad de brindar estos apoyos”, expresó la presidenta municipal.