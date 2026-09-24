Entrega Yamil Melgar apoyos pesqueros

El presidente municipal, Yamil Melgar, entregó apoyos para el fortalecimiento y equipamiento del sector pesquero y acuícola e inauguró el monumento al pez vela, una obra que da un nuevo rostro a Puerto Madero.

Durante la entrega, Yamil Melgar señaló que el equipamiento cumple un compromiso con las familias productoras y busca mejorar sus condiciones de trabajo. Los apoyos incluyen motores fuera de borda, embarcaciones menores tipo cayuco, artes de pesca, estanques de geomembrana, bombas periféricas y básculas digitales. Explicó que estas herramientas permitirán fortalecer la producción, mejorar el manejo de los productos y ampliar sus oportunidades de comercialización.

Obras

El alcalde recordó que en Puerto Madero también se inauguraron cinco calles, equivalentes a aproximadamente 480 metros, que mejoran la conectividad junto al malecón. A ello se suman la rehabilitación de la cancha techada de basquetbol y del campo de futbol rápido, así como el alumbrado de un campo de futbol. “Puerto Madero seguirá contando con nuestro apoyo para su transformación”, afirmó.

Sobre el monumento, Yamil Melgar destacó que el pez vela representa la riqueza marina y la pesca deportiva de Puerto Madero. El escultor Fernando Vázquez Mesa explicó que la pieza mide cinco metros de altura e incorpora el faro, conchas de mar, frutos de la región y una puerta torii. Marcos Akihiro Hamada, presidente del Club Cultural Nikkei de Tapachula, recordó la llegada de la comunidad japonesa por este puerto y agradeció que la obra celebre los lazos de amistad entre México y Japón.

En las actividades participaron Beba Pedrero, presidenta honoraria del DIF Municipal; la síndica Cleotilde Ortiz; las regidoras Berta Moreno, Lucitania Escobar y Rosa Cortés, y el regidor Edi García. También estuvieron Daniel López, secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios; Jorge Vega, secretario de Economía y Turismo; Pamela Rojo, titular de Turismo Municipal; integrantes de la comunidad Nikkei y representantes del sector pesquero, entre ellos Jeneth Pérez, de la cooperativa Cayuqueros Tiangueros.