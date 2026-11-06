Entregan 11 mil libros de “25 para el 25”

La Secretaría de Educación de Chiapas, que preside Roger Adrián Mandujano Ayala, realizó la entrega de 11 mil ejemplares de la colección “25 para el 25”, en San Cristóbal de Las Casas.

La ceremonia se realizó la mañana de este jueves en la plaza Catedral, acto al que asistieron autoridades estatales y municipales; Alejandro Guerra, defensor de los Derechos Humanos de los Migrantes; Ameth Rivera, enlace del programa federal “25 para el 25”, entre otras autoridades.

La dispersión de los ejemplares es impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), para acercar gratuitamente la literatura latinoamericana a las juventudes y a más comunidades.

Invitación

El secretario de Educación destacó el impulso del gobernador Eduardo Ramírez, “un gran promotor de la lectura”, e invitó a las y los jóvenes a descubrir el poder de los libros, ya que “leer nos hace pensar diferente, fortalece la conciencia social y desarrolla el pensamiento crítico. También los animó a comenzar con lecturas sencillas, como poemas y novelas para cultivar poco a poco el hábito de leer”.

En el acto, la alcaldesa Fabiola Ricci Diestel enfatizó que en San Cristóbal la cultura y la lectura no deben ser un privilegio, sino un derecho universal y un pilar fundamental para el pensamiento crítico.

Se dio a conocer que el proyecto se posiciona como una estrategia pionera a nivel nacional, diseñada para nutrir el pensamiento de las juventudes.

Internacional

El impacto de este programa trasciende las fronteras mexicanas al expandir la distribución de sus acervos a países como Brasil, Argentina, Colombia, Cuba y la región de Centroamérica, fortaleciendo el fomento a la lectura y el intercambio cultural en el ámbito latinoamericano.

El presídium contó también con la presencia de Laura Marisol Ruiz Ríos, ganadora del Premio Estatal al Lector Joven Indígena “Mi biblioteca, mi mundo”; Ameth Rivera, Oswaldo Chacón Rojas, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), y Eduardo Limón, jefe de Relaciones Públicas del FCE, así como presidentes municipales de la región Altos.