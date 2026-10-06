Entregan 144 paquetes de aves a mujeres

Con el propósito de fortalecer la alimentación de las familias y generar alternativas de autoconsumo y economía familiar, el Sistema DIF Tuxtla entregó 144 paquetes de aves de traspatio a jefas de familia y adultas mayores del ejido El Jobo, esto como parte del programa Pollotón.

Durante esta jornada fueron distribuidos mil 440 pollos y 144 kilos de alimento balanceado, lo que representa un paquete de 10 aves y un kilo de alimento por beneficiaria.

Propósito

El programa busca que las familias beneficiarias puedan aprovechar la crianza de aves para complementar su alimentación y, en los casos donde exista producción excedente, contar con una alternativa para generar ingresos.

Esta modalidad de producción de traspatio forma parte de las estrategias de seguridad alimentaria que impulsan la producción de alimentos para autoconsumo.

En Tuxtla Gutiérrez, Pollotón ha priorizado a mujeres madres de familia y adultas mayores, particularmente aquellas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de brindarles herramientas que puedan ser aprovechadas desde sus propios hogares.

Iniciativa

El programa comenzó durante 2025, con una meta de 12 mil 500 paquetes de aves y alimento, equivalentes a más de 120 mil pollos para distribuir en colonias, ejidos y otras zonas de la capital chiapaneca.

Para octubre de 2025 se reportó la entrega de 10 mil 476 paquetes de aves de traspatio y alimento balanceado, destinados sobre todo a mujeres madres de familia.

La entrega en El Jobo estuvo encabezada por Estephanie Frías, directora general del DIF Tuxtla, con la participación de Marcela Iturbide y Antonio Mayorga, regidora y regidor de Tuxtla Gutiérrez.