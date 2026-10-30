Entregan 21 actas de nacimiento por cambio de identidad

El Registro Civil del Estado de Chiapas entregó ayer jueves la documentación a los primeros 21 ciudadanas y ciudadanos que realizaron el trámite para su cambio de identidad de género, tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género en la entidad, un hecho histórico y un avance en materia de reconocimiento de derechos humanos.

María Dolores Estrada Gordillo, directora del Registro Civil, explicó que con esta ley, Chiapas se suma a los 29 estados de la República donde ya está vigente.

Administrativo

Señaló que se reformaron cinco artículos del Código Civil, con ello, el trámite pasó de ser judicial a administrativo.

“Antes era vía judicial y tenían que pasar por todo un trámite muy desgastante. Entonces, este trámite administrativo en 15 días ya tiene la resolución. Precisamente hoy se convocó a las y los ciudadanos para entregarles sus resoluciones y su documentación”, señaló.

La directora detalló que se entregó el acta de nacimiento nueva con el nombre de acuerdo a su identidad de género, y que el acta primigenia se reserva.

Asimismo, se informa a todas las dependencias que tengan que ver en el tema, como la Fiscalía, Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Salud, sobre la nueva identidad.

Lucha de años

“Es una lucha que iniciaron todos de la comunidad desde hace muchos años. Aquí el que ya se implemente en el estado es algo fundamental”, expresó.

Estrada Gordillo explicó que el trámite se puede iniciar en cualquiera de las 189 oficialías del estado y que el oficial lleva la documentación a la sede central del Registro Civil, donde se trabaja y se entrega el acta de nacimiento, CURP y la resolución.

Asimismo, informó que el trámite es gratuito, reservado y con atención de calidad.

“Todos estamos capacitados para brindar un servicio de calidad, con atención y, sobre todo, que sientan que es una parte de la lucha que ellos lograron. Esta ley no es de nosotros, sino de ellos, por el esfuerzo que han hecho a través de todos estos años”, afirmó.

Respaldo

La directora destacó el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien calificó como una persona con un gobierno incluyente.

“Es una persona con la que se puede contar y en estos temas, nuestro estado tenía una asignatura pendiente”, señaló.

Asimismo, mencionó que el Registro Civil se está asesorando con la Ciudad de México, donde la identidad de género se practica desde hace aproximadamente 16 años, para aprender de su experiencia y abrir las instituciones a la sensibilidad.

Finalmente, Estrada Gordillo subrayó que el trámite también contempla a adolescentes de 12 a 17 años, respetando su derecho a la autopercepción y sus derechos humanos.

“Garantizar la atención a todos los sectores es un avance para los derechos humanos de las y los chiapanecos”, concluyó.