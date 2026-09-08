Entregan 881 paquetes de Impulso Escolar

En las escuelas primarias Aquiles Serdán, Jaime Sabines Gutiérrez, Miguel Alemán, de la cabecera municipal, y Emiliano Zapata Salazar, del ejido Francisco Villa, la alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, así como de regidoras y regidores, realizó la entrega de 881 paquetes del programa “Impulso Escolar”, que incluyen un par de tenis blancos y una mochila con útiles escolares.

Durante su encuentro con las niñas y niños, la alcaldesa los invitó a participar activamente en las actividades escolares, practicar deporte y seguir los consejos de sus familias y maestros. Destacó que este programa busca contribuir a la economía de las familias y, al mismo tiempo, motivar a las y los estudiantes a continuar con sus estudios y evitar la deserción escolar.

Educación

Valeria Rosales comentó el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en favor de la educación, con acciones para mejorar la infraestructura escolar y hacer llegar recursos a las escuelas. Señaló que “Impulso Escolar” se entrega por segundo año consecutivo en Villaflores y representa un apoyo importante para que las niñas y niños inicien el ciclo escolar con las herramientas necesarias para su formación.