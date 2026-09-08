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Entregan 881 paquetes de Impulso Escolar

Septiembre 08 del 2026
“Impulso Escolar” se entrega por segundo año consecutivo en Villaflores. Cortesía
“Impulso Escolar” se entrega por segundo año consecutivo en Villaflores. Cortesía

En las escuelas primarias Aquiles Serdán, Jaime Sabines Gutiérrez, Miguel Alemán, de la cabecera municipal, y Emiliano Zapata Salazar, del ejido Francisco Villa, la alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, así como de regidoras y regidores, realizó la entrega de 881 paquetes del programa “Impulso Escolar”, que incluyen un par de tenis blancos y una mochila con útiles escolares.

Durante su encuentro con las niñas y niños, la alcaldesa los invitó a participar activamente en las actividades escolares, practicar deporte y seguir los consejos de sus familias y maestros. Destacó que este programa busca contribuir a la economía de las familias y, al mismo tiempo, motivar a las y los estudiantes a continuar con sus estudios y evitar la deserción escolar.

Educación

Valeria Rosales comentó el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en favor de la educación, con acciones para mejorar la infraestructura escolar y hacer llegar recursos a las escuelas. Señaló que “Impulso Escolar” se entrega por segundo año consecutivo en Villaflores y representa un apoyo importante para que las niñas y niños inicien el ciclo escolar con las herramientas necesarias para su formación.

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