Entregan a Congreso de la Unión iniciativa de ERA

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandra Gómez Mendoza, calificó como “bastante buena” la recepción en el Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En este sentido, destacó la apertura del diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, así como de otros legisladores que acompañaron el acto.

Comisión

Precisó que una comisión integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas acudió el lunes al Congreso de la Unión para entregar de manera formal la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El objetivo es que la legislación federal contemple de manera explícita las necesidades de los estados en materia de armamento para el combate a la delincuencia.

“Reconocer el impulso y el gran trabajo que realiza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al presentar esta iniciativa a través del Congreso del Estado. Nosotros la hicimos propia, la votamos y en conjunto con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva acudimos a presentarla ante el diputado Ricardo Monreal, quien muy amablemente aceptó recibir la propuesta y escuchó la necesidad de inscribir esta reforma a nivel federal”, expuso Gómez Mendoza.

Buscan certeza jurídica

La legisladora señaló que si bien cuatro entidades del país cuentan ya con esquemas que permiten el uso de armamento con autorización de las Fuerzas Armadas, la propuesta de Chiapas busca que estos supuestos queden definidos con puntualidad en la ley, para otorgar certeza jurídica y no depender de permisos discrecionales.

“Este debate se había dejado desde hace mucho tiempo atrás. Hoy se abre nuevamente a nivel nacional impulsado por el gobernador de Chiapas y por el Congreso del Estado”, subrayó.

Consultada sobre las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al tema, Gómez Mendoza enfatizó el respeto y respaldo del Congreso chiapaneco a la titular del Ejecutivo federal, pero defendió la necesidad de mantener abierto el diálogo legislativo.

“Quiero externar nuestro gran reconocimiento al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El Congreso coincide en que esto se debe trabajar a través de inteligencia y bases, pero también estamos de acuerdo en que no podemos permitir que los grupos delincuenciales tengan mayor armamento que el propio permitido para los estados”, afirmó.

Respaldo

La diputada consideró que la transformación del país ha logrado que todas y todos tengan un pensamiento crítico, y que las necesidades particulares de cada estado deben encontrar cauce en el Congreso de la Unión. “Es importante que se debata. Al final, la decisión la tienen las diputadas y los diputados federales.

Nosotros mantenemos nuestra postura y nuestro respaldo total a la presidenta y al secretario Omar García Harfuch por el trabajo conjunto que se realiza con Chiapas para mantener la paz y la seguridad”, concluyó la legisladora.