Entregan a mujeres 212 títulos de propiedad

El Registro Agrario Nacional (RAN) entregó 212 títulos de propiedad a 184 mujeres de núcleos agrarios en Venustiano Carranza, como parte de la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social, una iniciativa que busca cerrar brechas de desigualdad en el campo mexicano.

La caravana, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no se limitó a la entrega de documentos, pues transformó la plaza pública en un centro de servicios integrales.

Mientras las mujeres recibían sus títulos, algunos por primera vez en su vida, también accedieron a consultas médicas, vacunas, valoraciones nutricionales, asesoría jurídica y psicológica, así como orientación en desarrollo rural y cuidado del medio ambiente.

Mesa de atención

En paralelo, se instaló una mesa de atención agraria con la participación de la Procuraduría Agraria, el RAN, IMSS Bienestar y la Secretaría de las Mujeres, que brindó asesoría a 51 ejidatarias en procesos de traslado y cesión de derechos, un trámite fundamental para la sucesión familiar y la prevención de conflictos agrarios.

El evento contó con el respaldo del Ayuntamiento de Venustiano Carranza y las autoridades ejidales, quienes facilitaron el diálogo y la logística necesaria para llevar los servicios hasta las comunidades más alejadas.

La caravana representa un modelo de intervención interinstitucional que se replica en otros municipios de la entidad, donde históricamente las mujeres han enfrentado mayores obstáculos para acceder a la propiedad de la tierra.