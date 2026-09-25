Entregan a Profepa loro silvestre para su protección

Un loro silvestre fue entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que presentaba condiciones desfavorables en su plumaje y requería atención especializada.

El ejemplar, proveniente del municipio de Ocozocoautla, corresponde a la especie Aratinga canicularis, catalogada como amenazada dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Las personas que lo trasladaron acudieron voluntariamente ante el área de Ecología Municipal para solicitar apoyo y canalizarlo con la instancia ambiental correspondiente.

Valoración y resguardo

Tras recibir el reporte, personal de Profepa acudió por el ave para hacerse cargo de su resguardo y valorar conforme a sus protocolos las condiciones necesarias para determinar su posible reintegración a su hábitat natural.

La autoridad ambiental exhortó a la ciudadanía a evitar la captura y posesión de ejemplares de fauna silvestre y a reportar aquellos casos en los que los animales requieran atención o intervención de las autoridades competentes.