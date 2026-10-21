Entregan apoyos a familias damnificadas por lluvias

Autoridades entregaron apoyos de materiales de construcción (láminas) y despensa a familias que sufrieron afectaciones en su patrimonio por las lluvias que han afectado la región Altos.

Tras los difíciles momentos provocados por los recientes fenómenos naturales, autoridades acudieron a la comunidad de Pasté para hacer la entrega de los apoyos de manera directa a las personas.

Beneficiados

Con este apoyo se beneficiaron a familias de Nachig, Pasté, Elambó Alto, Elambó Bajo, Joigel Grande y Navenchauc, quienes se vieron afectadas por los derrumbes de las intensas lluvias que azotaron al municipio y el torbellino (tornado) suscitado en días pasados, informaron.

Los beneficiados agradecieron la cooperación del delegado en esta zona del Sistema de Protección Civil estatal, Víctor Amezcua, quien a nombre del Gobierno del Estado también refrendo el apoyo a las familias afectadas.