Entregan apoyos del programa A Paso Firme

Con el objetivo de impulsar la educación y el desarrollo de las niñas y los niños chiapanecos, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, entregó apoyos del programa “A Paso Firme” a estudiantes de la escuela primaria Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez.

Durante el evento, acompañado de maestras, maestros, madres y padres de familia, Francisco Chacón reafirmó el compromiso del mandatario estatal, Eduardo Ramírez, con lo más valioso de Chiapas: sus niñas y niños. “Nuestro gobernador trabaja todos los días para brindar mejores oportunidades, por eso es importante que sigan estudiando felices para alcanzar sus sueños”, enfatizó.

El programa “A Paso Firme” garantiza que estudiantes de primarias públicas reciban calzado deportivo que proteja su salud, favorezca su participación escolar y contribuya a su bienestar, permitiéndoles jugar, caminar y aprender con mayor comodidad.

“Con este apoyo también ayudamos a las familias, porque cada ahorro en casa cuenta y contribuye a la permanencia escolar”, destacó el secretario del Humanismo.

Niñas y niños beneficiados

El programa beneficiará a 66 mil 760 niñas y niños de Tuxtla Gutiérrez, San Juan Cancuc, Ocotepec, Chalchihuitán, San Andrés Duraznal, Aldama, Amatenango del Valle y Capitán Luis Ángel Vidal.

En la escuela Plan de Ayala, 946 estudiantes de los turnos matutino y vespertino recibieron estos apoyos, fortaleciendo su aprendizaje y fomentando su crecimiento académico y bienestar personal.