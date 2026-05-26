Entregan apoyos del programa A Paso Firme

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, visitó la escuela primaria Daniel Delgadillo, en el ejido Copoya, para realizar la entrega de tenis deportivos del programa “A Paso Firme”, beneficiando a más de 400 estudiantes y fortaleciendo el bienestar de las familias de esta comunidad.

Durante el encuentro, destacó que el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es continuar impulsando acciones y programas que generen igualdad de oportunidades para las niñas y niños, priorizando la educación, la inclusión y el desarrollo social.

Beneficio a la economía

Francisco Chacón señaló que estos apoyos representan también un respaldo a la economía familiar, permitiendo que las y los estudiantes cuenten con mejores condiciones para continuar su formación académica y actividades diarias.

Asimismo, recordó que en Copoya se siguen fortaleciendo distintos programas de la Secretaría del Humanismo como: el Comedor del Humanismo, Cuidar es Amar y Conecta Chiapas, acercando alimentación, atención social y herramientas de conectividad para las y los estudiantes.

Finalmente, expresó que en esta Nueva ERA el humanismo se refleja en acciones concretas que llegan directamente a las comunidades, construyendo bienestar, dignidad y mejores oportunidades para las familias chiapanecas.