Entregan apoyos del programa Paso Firme

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, encabezó la entrega de apoyos del programa A Paso Firme a estudiantes de las escuelas primarias: Club de Leones y Unicef, en el barrio La Pimienta, una acción impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez para fortalecer la igualdad y el desarrollo de las niñas y niños chiapanecos.

Este programa busca garantizar que todas y todos los estudiantes puedan asistir a la escuela en condiciones de igualdad, evitando diferencias y promoviendo confianza y comodidad en sus actividades cotidianas.

Durante el evento, Francisco Chacón destacó la importancia de que los apoyos lleguen directamente a quienes más lo necesitan. “En la Secretaría del Humanismo trabajamos con sensibilidad y compromiso para que nuestras niñas y niños tengan mejores oportunidades y puedan avanzar a paso firme en su educación”, expresó.

Con esta entrega a estudiantes de ambas escuelas se fortalecen la confianza, la alegría y las oportunidades de las niñas y niños, al tiempo que se apoya la economía de más de 700 familias beneficiadas en estas comunidades escolares.

En la Nueva ERA de Chiapas se continúa avanzando hacia un futuro donde la educación y la dignidad de la niñez son prioridad, reafirmando el compromiso del gobierno de Eduardo Ramírez de construir un Chiapas más humano, solidario y con oportunidades.