Entregan apoyos del programa Reporte Móvil

Durante la entrega de apoyos del programa Reporte Móvil a locatarias y locatarios de mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que esta herramienta tecnológica permitirá mejorar la conectividad entre usuarios y fortalecer la seguridad. Afirmó que ahora que la paz ha sido recuperada, se impulsan acciones en favor del bienestar y el desarrollo.

En su mensaje, el mandatario dio a conocer que se trabajará en proyectos para dotar de internet a los mercados públicos, así como en una plataforma digital que permita ampliar la comercialización de los productos, lo que se traducirá en mayores ingresos económicos. También anunció que se pondrá en marcha un programa para respaldar a quienes venden en estos espacios, mediante créditos sin intereses.

Ramírez Aguilar agradeció a las y los locatarios por su contribución a la economía de Chiapas y los convocó a trabajar con unidad, fraternidad y respeto al prójimo. Asimismo, los exhortó a conformar comités de seguridad para que los centros de abasto sean espacios confiables para todas y todos.

"Tengan la certeza de que cualquiera que cometa un delito se topará con pared, porque ahora sí hay autoridad en Chiapas. Se acabaron los tiempos donde cada quién hacía lo que quería. Hoy vivimos con orden y en la legalidad. Todos vamos a vivir en paz y tranquilos", expresó.

Chip con 13 gigas

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, explicó que como parte del programa Reporte Móvil las y los locatarios recibirán un chip con recarga mensual de 13 gigas, lo que fortalecerá la comunicación y contribuirá a la seguridad al facilitar la denuncia de irregularidades y reportes en tiempo real. Señaló que esta acción forma parte del esfuerzo del gobierno de la Nueva ERA para mantener la paz y la tranquilidad en Chiapas.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó la relevancia de este proyecto con sentido social, que reafirma el compromiso del gobernador de mantener a la población comunicada. En el marco del Día Naranja hizo un llamado a este sector a ser promotor de la no violencia en los hogares, especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, como parte de la construcción de un Chiapas en paz.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció el respaldo que el gobernador brinda a las y los locatarios mediante apoyos y la rehabilitación de mercados, al ser estos la esencia y la historia viva de la ciudad. Reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad, la iluminación y la reactivación económica para fomentar el consumo local.

En representación de las y los beneficiados, Guadalupe Pineda, presidenta de la Mesa Directiva del Mercado Juan Sabines, agradeció al gobierno de Eduardo Ramírez por atender las necesidades del sector y destacó las estrategias de seguridad y combate a la corrupción, que han permitido a locatarios y familias vivir con mayor tranquilidad.