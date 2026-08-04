Entregan aves de traspatio en Villahidalgo

Como parte del programa “Entrega de Aves de Traspatio a Familias Productivas” del Ayuntamiento de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento entregó 900 paquetes de aves a mujeres de los ejidos 16 de Septiembre, Hermenegildo Galeana y Villahidalgo, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y fomentar proyectos productivos en las comunidades rurales.

Valeria Rosales destacó que este programa ha dado excelentes resultados, ya que muchas beneficiarias han logrado establecer pequeñas granjas familiares que les permiten generar ingresos y contribuir al sustento de sus hogares, además de preservar la tradicional crianza de aves de traspatio que forma parte de la cultura de la región.

Reconocen a ERA

Durante el evento, la presidenta municipal envió un saludo y reconocimiento al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por el respaldo que brinda a las mujeres de Villaflores a través de diversos apoyos. En la entrega estuvo acompañada por la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla; la fundadora y propietaria de Incubadora Villaflores, Magally Chávez Guillén; así como por autoridades ejidales de Villahidalgo.