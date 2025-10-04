Entregan beca a quienes lograron alfabetizarse

Educandos que finalizaron sus actividades de formación dentro del Programa Chiapas Puede, a través de docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron los recursos de la Beca Rosario Castellanos de manos del rector Oswaldo Chacón Rojas, en las instalaciones de la Facultad de Lenguas Tuxtla.

Acompañado de la directora de la Facultad, Maricela Alfaro Merchantd, felicitó a las mujeres y hombres de la zona poniente de la capital, que también realizaron la evaluación diagnóstica de este programa, que dará cuenta de que han superado el analfabetismo.

Nunca es tarde

Chacón Rojas dijo que cada uno de ellas y ellos son un ejemplo para la sociedad, demostrando que nunca es tarde para aprender a leer y escribir, dado que, por diversos factores, en su juventud no pudieron acceder a la educación básica, pero que, con decisión y esfuerzo, se inscribieron en este programa y hoy han superado esta barrera.

Asimismo, la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, resaltó que este logro les permitirá leer y escribir, además de que les brindará una independencia que nunca antes han experimentado, por lo que significa una nueva perspectiva para su vida.

Satisfacción

Finalmente, el coordinador de zona Tuxtla Poniente y responsable de la evaluación diagnóstica, Jesús Sánchez Ruiz, quien acudió con la representación del director del Icheja, Sergio David Molina Gómez, manifestó que todas y todos quienes participan en este programa sienten una gran satisfacción al ver que los educandos han alcanzado esta significativa meta.