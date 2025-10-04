Entregan becas a alumnos de primarias y secundarias

Desde la Escuela Primaria Federal Juan Aldama en Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Educación de Chiapas, a través de la Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios (Copeyco), llevó a cabo la entrega de becas a estudiantes de primarias y secundarias federales, como parte de la primera etapa de acciones del ciclo escolar 2025-2026, una iniciativa que se enmarca en el plan de trabajo basado en el humanismo y la transformación educativa que impulsa el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

En representación del secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, el coordinador de Copeyco, Armando Rojas Hernández, reiteró el compromiso de la dependencia con el fortalecimiento de la equidad en el acceso a la educación, destacó que estas becas representan no solo un apoyo económico, sino también una herramienta fundamental para que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en las aulas, se motiven y alcancen su máximo potencial académico y personal.

“Estamos haciendo esfuerzos importantes; no hay nada más valioso que nuestras hijas e hijos, y para las maestras y maestros sus estudiantes. Estamos tejiendo sentidos para la transformación, en concordancia con la visión de nuestro secretario y de nuestro gobernador”, subrayó.

Por su parte, la directora del plantel, Marisol Velázquez Trujillo, reconoció la importancia de estos programas en el fortalecimiento de la educación básica, al resaltar que el aprendizaje inicial óptimo constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral del alumnado.

En representación de las madres y padres de familia beneficiados, Yumara Laynes Pérez expresó su agradecimiento por la suma de esfuerzos interinstitucionales que hicieron posible la entrega de este apoyo, destacando que dichas acciones contribuyen al bienestar y futuro de la niñez y juventud.