Entregan becas Rosario Castellanos en Arriaga

El director del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Sergio David Molina Gómez, y Miguel Prado de los Santos, director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), entregaron los apoyos de la beca Rosario Castellanos para los adultos mayores, evento que tuvo lugar este lunes a la una de la tarde.

Por su parte los organizadores dijeron que la entrega de estos apoyos económicos es un orgullo y esperanza, porque significa reconocer el esfuerzo de quienes, a pesar del paso del tiempo, siguen luchando por cumplir su sueño de concluir la primaria. “Ver sus rostros de alegría recuerda que nunca es tarde para aprender, que la educación transforma vidas y abre caminos hacia nuevas oportunidades”, destacaron.

“Agradezco profundamente el liderazgo y compromiso del director de Icheja, quien con esta beca abre la puerta a un mejor desarrollo humano para los adultos mayores, cerrando brechas de rezago educativo y sembrando la semilla de la dignidad y el progreso educativo en Arriaga”, finalizó el director general del Cobach.