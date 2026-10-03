Entregan bicis; arreglarán la Secundaria del Estado

Desde las instalaciones de la Secundaria del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez y el secretario del Humanismo, Paco Chacón, realizaron la entrega de 952 bicicletas a estudiantes del citado plantel educativo como parte del programa Bicis que Transforman.

La iniciativa busca sumar a la mejora de conectividad y acceso, esto en el marco de un plan integral de movilidad que prioriza a la ciudadanía que tripula vehículos no motorizados, facilitando el transporte de estudiantes de secundaria, reduciendo los gastos de las familias y fortaleciendo la permanencia escolar.

ERA

El gobernador Eduardo Ramírez dijo que el proyecto busca apoyar a la ciudadanía y, en este caso, a los jóvenes, a quienes aconsejó estudiar y conocer su historia como tarea principal.

A los estudiantes de la Secundaria del Estado, agradeció por el recibimiento y aplaudió el trabajo del secretario Paco Chacón que está trabajando de manera responsable y tiene el reconocimiento popular.

Asimismo se comprometió a realizar una intervención en las instalaciones de la escuela para remodelar algunas aéreas afectadas, por el paso del tiempo y los sismos, como el caso del emblemático Paraninfo.

Humanismo

Por su parte Paco Chacón compartió que este programa de la Secretaría del Humanismo es el ejemplo de la visión del gobernador Eduardo Ramírez quien tiene definida una política de gobierno cercana a la gente.

Señaló que cada bicicleta representa una oportunidad para que más jóvenes continúen sus estudios y avancen hacia sus metas, al contar con una herramienta que facilita su acceso diario a la educación.