Entregan calle pavimentada en el ejido Calzada Larga

En el ejido Calzada Larga del municipio de Villaflores, la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por la comisariada ejidal Lud Divina Fernández Moreno, la presidenta del Copladem, Guadalupe Hernández Marcial, y habitantes de la comunidad, encabezó la entrega de una calle pavimentada con concreto hidráulico que brindará acceso directo al parque central del ejido.

Durante el recorrido, Valeria Rosales destacó que, gracias al trabajo coordinado con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se continúan construyendo obras que mejoran de manera directa la calidad de vida de las familias. Señaló que esta pavimentación responde a una solicitud prioritaria de la propia comunidad y hoy es una realidad que permitirá un tránsito más seguro para peatones y vehículos.

La obra consiste en 140 metros lineales de pavimento hidráulico, con 7.20 metros de ancho y 15 centímetros de espesor, lo que garantiza mayor durabilidad y resistencia, especialmente en temporada de lluvias. Las y los habitantes de Calzada Larga agradecieron a la alcaldesa por atender esta petición que fortalece la conectividad y embellece el entorno del parque, un espacio de convivencia familiar y comunitaria.