Entregan calzado a alumnos de primaria

La Secretaría del Humanismo realizó la entrega de 485 pares de calzado deportivo a alumnos de la escuela primaria Juan Sabines Gutiérrez en el ejido Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez, como parte del programa “A paso firme”, una incitativa que busca apoyar a niñas y niños en su desarrollo educativo.

La entrega de los insumos materiales busca reconocer la importancia de las y los estudiantes dentro de las políticas públicas actuales.

Durante el evento, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, destacó que este programa va más allá de la entrega de zapatos, al representar un compromiso con la niñez chiapaneca.

“A Paso Firme es un programa creado por el gobernador del estado en donde no solo es la entrega de unos zapatos, sino el reconocimiento y la importancia que tienen los niños en este gobierno humanista”, expresó Paco Chacón.

El funcionario explicó que la meta es distribuir 66 mil pares de calzado en todo el estado, priorizando los 12 municipios con mayores rezagos, sin dejar de atender ciudades como Tuxtla Gutiérrez.

Cobertura estatal y atención integral

Detalló que el programa forma parte de una estrategia más amplia que abarca distintos niveles educativos.

Mientras “A Paso Firme” se enfoca en primaria, existen otros programas complementarios como “Alas que Transforman” para secundaria y “Conecta Chiapas” para niveles medio superior y superior.

“Con ello se refleja que desde el humanismo estamos atendiendo a toda la población estudiantil, desde primaria hasta universidad”, señaló.

Proceso de entrega

Asimismo, destacó que el trabajo de la dependencia es constante, con brigadas que visitan en promedio dos escuelas al día, además de un equipo que opera simultáneamente en diferentes regiones del estado.

El proceso de entrega, explicó, inicia con un levantamiento previo en cada plantel, en coordinación con directivos, docentes y padres de familia, quienes participan activamente en la selección de tallas y necesidades de los estudiantes.