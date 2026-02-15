Entregan cartas a 160 guatemaltecos

El Gobierno de México otorgó al menos 160 cartas de naturalización a igual número de guatemaltecos que tenían varios años viviendo en territorio nacional.

El titular de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación, Antonio Azael Ruiz Ortega, afirmó que esas acciones son orientadas a atender el fenómeno migratorio en el país.

“Esta medida permite que las personas beneficiarias puedan ejercer sus derechos y obligaciones como connacionales mexicanos, al garantizar su identidad jurídica y facilitar el acceso a servicios y programas públicos en materia de salud, educación, trabajo y participación social”, precisó.

Certeza jurídica

El grupo de guatemaltecos que alcanzaron su natualización como mexicanos, al cumplir con los requisitos, a partir de ahora cuentan con certeza jurídica de su estancia y nacionalidad.

Se dijo que estos procedimientos contribuyen a consolidar una política migratoria humanista, basada en el acceso a los derechos humanos y el bienestar integral de las personas de origen extranjero en territorio mexicano.

Puntualizó que esta es la segunda entrega de este tipo de documentos oficiales que acreditan la nueva nacionalidad de los beneficiarios.