Entregan cartas de adhesión a tortillerías

Agosto 29 del 2025
El funcionario invitó a los industriales de la masa y la tortilla a registrarse en la red. Cortesía
El titular de la Oficina de Representación de Agricultura Federal en Chiapas, Obilfrido Gómez Álvarez, realizó la entrega de las primeras Cartas de Adhesión Voluntaria al Acuerdo Nacional Maíz Blanco-Tortilla a propietarios de tortillerías. Proyecto que comienza a dar sus primeros frutos en Chiapas.

Los empresarios de la masa y la tortilla fueron recibidos en la Oficina de Representación, quien felicitó a los recién adheridos porque están sujetos a todos los beneficios establecidos. Desde el Gobierno Federal se hace énfasis en que la salud del pueblo entra por la boca, y la tortilla al ser un alimento primordial en la dieta de los mexicanos pasa a ser una prioridad.

El acuerdo nacional por el que está por crearse la Red Nacional de Tortillerías, se traduce en darle valor agregado al productor, al sembrar y cosechar maíz que aporte a la soberanía alimentaria.

Destacó que desde el Gobierno Federal diversas dependencias seguirán trabajando en todo el país, para lograr reducir al menos en 5 % el costo de este alimento básico para ayudar a las familias mexicanas.

Finalmente agradeció la presencia y la buena voluntad de los asistentes por sumarse al proyecto que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

