Entregan Cartilla de Derechos de la Mujer

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realiza la entrega oficial de la Cartilla de Derechos de la Mujer en cada una de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del estado, como parte de las acciones que se realizan en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, acción fundamental para promover una cultura de información, prevención y acceso efectivo a los derechos de todas las mujeres.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, señaló que la Cartilla, presentada recientemente por el Gobierno de México, se integra de 15 derechos fundamentales explicados de forma clara, sencilla y accesible para que todas las mujeres sin distinción de edad, origen o condición social puedan comprenderlos, ejercerlos y exigir el cumplimiento de estos en cualquier ámbito donde se desarrollen.

Domínguez Zárate destacó que el derecho a la salud ocupa un lugar central dentro de esta herramienta, recalcó que cada mujer tiene derecho a recibir atención médica oportuna y de calidad, servicios preventivos y tratamientos de enfermedades que afecten a la mujer como el cáncer de mama, así como el derecho a decidir con su cuerpo y cumplir con la legislación actual en Chiapas sobre el aborto seguro.

En tanto el personal de salud de las UMF participó en la distribución de las cartillas, y explicó los principales contenidos, con el fin de garantizar que cada mujer conociera el alcance de sus derechos y los servicios a los que puede acceder dentro del Instituto.

Con estas acciones, el IMSS en Chiapas reafirma el compromiso de impulsar entornos seguros, informados y libres de violencia, donde cada mujer pueda ejercer plenamente sus derechos.