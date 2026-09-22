Entregan cartilla de derechos de la mujer

La directora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, comentó que recientemente entregaron la Cartilla de Derechos de las Mujeres al personal de la institución, como parte de una estrategia de sensibilización orientada a fortalecer la igualdad, la no discriminación, la prevención de las violencias y la construcción de espacios laborales seguros, respetuosos e incluyentes.

La Cartilla de Derechos de las Mujeres fue presentada por el Gobierno de México el 7 de marzo de 2025, a través de la Secretaría de las Mujeres, como una herramienta de pedagogía popular que reúne 15 derechos fundamentales y busca que las mujeres conozcan, ejerzan y exijan el respeto de sus derechos, en el ámbito institucional.

Objetivo

La entrega al personal del Instituto se plantea como una acción de sensibilización y difusión, dirigida al personal administrativo, de apoyo y asistencia a la educación, mandos medios y demás personal correspondiente, con el propósito de acercar información sobre los derechos de las mujeres en los ámbitos laboral, familiar, social y digital.

Temas

Entre los temas que se promueven se encuentran el derecho a una vida libre de violencia; igualdad y no discriminación; trabajo digno y condiciones laborales justas; autonomía y toma de decisiones; salud; derechos sexuales y reproductivos; educación; derechos económicos y patrimoniales; participación política; derechos digitales; protección y acceso a la justicia, así como el derecho a vivir en espacios seguros y libres de acoso.

La directora destacó que el conocimiento de los derechos constituye una herramienta fundamental para fortalecer la autonomía de las mujeres y consolidar una cultura institucional basada en el respeto, la dignidad y la igualdad.