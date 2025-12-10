Entregan casi 2 mil constancias a contratistas

Con el firme propósito de fortalecer la transparencia, la legalidad y la correcta participación de las y los contratistas en los procesos de obra pública, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) llevó a cabo la entrega de constancias del Registro Único de Contratistas (CRUC BALAM), instrumento clave para garantizar procesos más ordenados, confiables y alineados a las mejores prácticas gubernamentales.

Ana Laura Romero Basurto, titular de la SAyBG, destacó que este mecanismo representa un paso decisivo en la consolidación de esquemas que promueven integridad, claridad normativa y rendición de cuentas, pilares fundamentales del servicio público que impulsa el Gobierno del Estado.

Durante este año se otorgaron 1,916 constancias, cifra que refleja el compromiso institucional con la regularización del sector. Por primera vez, después de muchos años, se realiza la entrega total de solicitudes de constancias correspondiente al ejercicio 2025, constituyendo un hecho histórico que marca un precedente en la actualización y fortalecimiento de los procesos para contratistas en Chiapas.

A este acto acudieron Jorge Enrique Padilla Argüello, representante del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos A.C.; César Eulieser Galdámez Pimentel, coordinador de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal, y Noé Fabián Ruiz Velázquez, presidente del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI.

En la Nueva ERA que encabeza el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, estas acciones reafirman el compromiso de construir instituciones más sólidas, transparentes y cercanas a la ciudadanía.